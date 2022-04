Actualitzada 26/04/2022 a les 14:43

Gran ambient al dinar solidari a favor d’@assandca organitzat per l’@UdAndorra pic.twitter.com/E4TVnbDXNe — Comú Sant Julià (@comusantjulia) April 26, 2022

En marxa el Dia UdA Solidària, una jornada amb activitats esportives obertes a tota la comunitat universitària per recaptar fons per a la lluita contra el càncer

✅ I al migdia, dinar solidari! #solidaritat #LAUesport pic.twitter.com/MGheM0CZIz — Universitat d'Andorra (@UdAndorra) April 26, 2022

La plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria s'ha omplert aquest migdia per celebrar el dinar solidari a favor d'Assandca organitzat per la Universitat d'Andorra. La jornada pren l'objectiu de recaptar fons per a l'Associació Andorrana Contra el Càncer i ha comptat amb la presència dels cònsols lauredians i altres autoritats.A més, durant la jornada del Dia UdA Solidària, hi ha hagut activitats esportives obertes a tota la comunitat universitària per recaptar fons per a la lluita contra el càncer.