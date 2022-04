Torna la Ruta de la Tapa sense restriccions per la covid

Actualitzada 25/04/2022 a les 12:52

Sant Julià de Lòria recupera la Ruta de la Tapa del 5 al 27 de maig sense restriccions sanitàries. Cada dijous, divendres i dissabte 11 restauradors de la parròquia oferiran una tapa d'especialitat més una cervesa estrella Damm per un preu de 3,5 euros. Per participar en el sorteig de premis, cal registrar-se a l'adreça https://rutadelatapasjl.com. Enguany també s'ha afegit un joc de deu preguntes relacionades amb la parròquia que inclou premis per als qui les contestin correctament. Altres novetats d'aquesta edició és que s'ha permès als restauradors escollir l'horari que els va millor per poder servir la tapa i també que es recuperen els espectacles de màgia itinerants del dijous.