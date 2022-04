Espot inaugura el nou tram rehabilitat del camí ral de la Massana

Actualitzada 25/04/2022 a les 17:44

El cap de govern, Xavier Espot, els ministres de Territori i Habitatge i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Víctor Filloy i Sílvia Calvó, i les cònsols major i menor de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, han inaugurat avui a primera hora de la tarda un nou tram per a vianants rehabilitat pel Govern entre el camí de les Gravades i l'encreuament entre el camí ral i el camí de les Barreres de la Massana. Aquest tram, d'uns 300 metres de longitud, completa la primera fase del Pla Sectorial d'Infraestructures Verdes. El projecte ja ha permès unir en una xarxa de camins rehabilitats Sant Julià de Lòria i el Parc Natural de Sorteny. En total, el Govern hi ha invertit uns 5 milions d'euros. D'aquests, 370.000 euros corresponen al tram inaugurat avui.Espot ha anunciat que la segona fase del pla, que el consell de ministres va aprovar la setmana passada, unirà el llac d'Engolasters amb la vall d'Incles. Calvó ha detallat que l'executiu hi destinarà un pressupost d'entre cinc i sis milions d'euros i que el recorregut sencer estarà enllestit d'aquí a 10 anys.Amb aquesta xarxa de camins, el Govern vol promoure la mobilitat sostenible i el coneixement dels paisatges d'Andorra, tant entre els turistes com entre la gent del país. Tal com ha remarcat Espot, l'entorn natural "també format part del nostre llegat històric i cultural".