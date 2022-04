Encamp clou Sant Jordi amb la 3a marató de lectura

Actualitzada 25/04/2022 a les 17:14

Encamp i el Pas de la Casa han finalitzat avui les activitats de Sant Jordi amb la tercera edició de la marató de lectura a la Biblioteca d’Encamp i ha comptat amb la declamació de l’obra "Les llegendes d’Andorra", segons informa el comú en un comunicat. Així, una cinquantena d'alumnes de sisè de primària de l’escola andorrana i joves de l’Àrea de Jovent han llegit de forma conjunta les diferents llegendes que es recopilen en les edicions de 1966 (de Ricard Fiter) i de 2010 (d’Àlvar Valls i Roser Carol). Així mateix, la lectura s’ha acompanyat de la projecció de les il·lustracions que va fer Sergi Mas per a la primera edició del llibre. Després s'ha atorgat un diploma commemoratiu als joves per agrair-los la seva participació i encoratjar-los a continuar llegint.L'ens comunal recorda que durant el cap de setmana de Sant Jordi tan Encamp com el Pas de la Casa han acollit diferents activitats per celebrar la festivitat. Dissabte al matí es va començar amb una representació de titelles de la llegenda de la princesa, el cavaller i el drac a la Biblioteca d’Encamp. Al migdia es va celebrar el dinar de Sant Jordi per a la gent gran i a la tarda la Biblioteca del Pas de la Casa va acollir el contacontes i taller "Sant Jordi a la cova del Drac’" a càrrec de la narradora Vanessa Silva.