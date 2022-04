El comú ha transferit més de 19,5 milions al Funicamp des del 2011

El pes de les aportacions sobre el conjunt de les despeses del comú ha disminuït del 6,91% al 2,91% en deu anys

En els darrers 10 anys el comú d’Encamp ha fet aportacions de capital al Funicamp per un import total de 19.572.742,24 euros, segons es desprèn de l’anàlisi que ha fet el Diari dels tancaments de comptes de la corporació corresponents al període 2011-2021. Aquests diners han servit exclusivament per compensar pèrdues i un préstec ja finalitzat.



De mitjana, el comú ha transferit cada any a la societat que gestiona el telecabina 1.779.340,20 euros. En els darrers dos exercicis econòmics –el del 2020 i el del 2021– la xifra que la corporació encampadana ha aportat al Funicamp ha disminuït fins al 49,46%