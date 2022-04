El comú recuperarà els pol·linitzadors urbans

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:30

El comú treballa per la recuperació dels pol·linitzadors en espais urbans per potenciar la biodiversitat i millorar la qualitat de l’aire. Per fer-ho, crearan corredors ecològics entre diferents zones florides perquè diverses espècies transportin el pol·len i s’estableixin als espais urbans. El comú informa que s’han ubicat franges en punts estratègics de la parròquia.