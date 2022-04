Escaldes treballa per recuperar els pol·linitzadors als espais urbans

Actualitzada 24/04/2022 a les 13:53

El comú d'Escaldes-Engordany treballa per la recuperació dels pol·linitzadors als espais urbans amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat i millorar la qualitat de l'aire. Per fer-ho, crearan corredors ecològics entre diferents zones florides perquè diferents espècies com abelles, papallones o ocells transportin el pol·len i s'estableixin als espais urbans. El comú informa en nota de premsa que s'han ubicat franges en diferents punts estratègics de les zones verdes per ubicar-hi plantes que afavoreixin la pol·linització. De moment s'han plantat els arbustos i abans del mes que ve preveuen plantar-hi una barreja de flors.