La llista d’espera per accedir al servei comunal es redueix gairebé a zero gràcies a les adjudicacions recents de sis habitatges reformats

Els 15 pisos socials del casal Calones per a residents a la parròquia majors de 65 anys ja tornen a estar ocupats, segons van confirmar aquesta setmana al Diari fonts del comú d’Andorra la Vella. En els darrers mesos la corporació ha reformat sis dels habitatges després que a finals de l’any passat quedessin buits. Fa unes setmanes hi van anar a viure els nous inquilins, que han de pagar un lloger mensual corresponent a una quarta part dels seus ingressos.



L’adjudicació de tots els pisos del Calones ha permès reduir fins a gairebé zero la llista d’espera per accedir a