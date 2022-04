Darrera activitat del projecte lauredià MovLav

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:18

El projecte MovLav, impulsat pel Comú de Sant Julià de Lòria, va celebrar ahir la darrera activitat a la sala del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, l’E-GAME, per a joves a partir de 14 anys. Els organitzadors de MovLav juntament amb la col·laboració de What You Play han organitzat tres concursos. El comú no va informar ahir dels resultats.