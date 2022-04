L’edifici costarà mig milió d’euros i serà més “ampli i lluminós” que les instal·lacions actuals,

destaca Camp

Les obres de construcció del nou edifici del centre d’atenció primària de Canillo començaran, si es compleixen les previsions del comú, a final d’estiu, segons va confirmar ahir en declaracions al Diari el cònsol major, Francesc Camp. Els tècnics de la corporació ja treballen en el projecte amb l’objectiu que el concurs per adjudicar els treballs pugui publicar-se al més aviat possible al BOPA.



El nou centre de salut s’alçarà sobre un terreny situat a tocar de l’aparcament comunal del Prat del Riu. La primera fase de les obres s’executarà aquest any i costarà prop de 300.000 euros. Camp va apuntar