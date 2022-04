La capital tindrà 43 parades per Sant Jordi

Actualitzada 22/04/2022 a les 11:42

Andorra la Vella recupera demà la festa de Sant Jordi amb 43 parades de llibres, roses i d'artesania. En cas de pluja, el comú informa que s'està ultimant l'adequació del Centre de Congressos, a l'espai del vestíbul que connecta amb la plaça del Poble i la sala La Consòrcia. En cas contrari, la fira es muntarà a la plaça del Poble, la ubicació habitual de la festa a la parròquia.La fira del llibre estarà oberta entre les 10 i les 20 hores. A les 12 del migdia hi haurà l'actuació musical d'AK Duet, a les 13 hores la representació de l'espectacle infantil "Una maleta de contes: l'altra llegenda de St. Jordi, la dragona, la princesa i el cavaller St. Jordi", amb La Moixera i Líquid Dansa, i a les 16.45 hores una nova actuació musical a càrrec de Green Note. A les 18 hores hi haurà un espectacle de titelles amb Titelles Vergés.Al llarg de la jornada la Biblioteca pública acollirà el "Nascuts per llegir", una activitat per promoure la literatura entre els més petits. A les 20 hores se celebrarà el lliurament dels premis del 25è concurs de Poesia Miquel Martí i Pol i un espectacle poètic i musical a càrrec de JUR i Lluís Cartes al Centre cultural la Llacuna.