Encamp reparteix compost per a jardineria

Actualitzada 22/04/2022 a les 13:46

El comú d'Encamp repartirà la setmana vinent compost de jardinera de forma gratuïta. Es tracta del compost obtingut amb la prova pilot de recollida de matèria orgànica de grans productors. De les 10 del matí a les 17 de la tarda i del dijous al dijous els interessats podran passar a recollir el compost a les instal·lacions comunals de la Devesa.El comú informa que serà necessari portar un recipient, soc o bossa. D'altra banda, alerten que el compost és apte per a jardineria però no per a ser utilitzat en cultius d'horts. Aquest ha de ser fer servir barrejat amb terra, amb una proporció de 20% de compost per 80% de terra. Recomanen anar provant la proporció més adient i en cap cas usar un 100% de compost de forma directa, ja que podria ser perjudicial. L'any passat la mateixa iniciativa va repartir 1,5 tones de compost.