La Casa de la Muntanya presenta les activitats d'estiu

La Casa de la Muntanya ha presentat avui el seu programa d'activitats d'estiu, dels mesos de maig fins a l'agost, segons informa Andorra Recerca i Innovació en un comunicat. Així, d'entre les activitats previstes, es destaca el curs de cistelleria artesanal, un taller de percussions forestals, una sortida astronòmica per a conèixer i observar el cel d’estiu o un taller per aprendre a elaborar una falla tradicional. També es faran diverses sortides temàtiques per observar la fauna local, acompanyar els ramaders a portar sal al bestiar, explorar el parc natural de Sorteny o descobrir les moles farineres.El calendari ha estat presentat pel conseller de turisme, dinamització i esports ordinenc, Jordi Serracanta i Marc Font, investigador d’Andorra Recerca + Innovació. En aquesta línia, aquests tallers s'han programat per dur a terme les funcions de l'espai que pretén fomentar la divulgació i transferència del coneixement sobre el medi natural, les arts i professions tradicionals i la ciència ciutadana, en el marc de la Reserva de la Biosfera d’Ordino.