El comú reformarà el Calones per adaptar-lo a l'eficiència energètica

Les ofertes per participar en el concurs s’han de lliurar abans del 18 de maig

El comú d’Andorra la Vella reformarà la façana del Casal Calones per adaptar-la a la normativa energètica. La corporació ha convocat aquesta setmana un concurs per adjudicar les obres de millora de l’eficiència energètica de la façana de l’edifici que acull els pisos socials i el menjador per a la gent gran, entre altres serveis del departament Social del comú.



Segons va explicar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, en declaracions al Diari, amb aquesta intervenció el comú vol “donar exemple com a edifici públic” adaptant-lo a la normativa en eficiència energètica i “millorar la qualitat de vida” dels padrins que