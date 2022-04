El cartell de les activitats 'Com a casa'.

A partir del 2 de maig es reprendran les activitats Com a casa, pensades per a la gent gran i que inclou ioga, tallers de memòria i de costura o activitats manuals. Tot el programa es durà a terme al Centre Perecaus (a la segona planta). Per a més informació, el comú ha posat en marxa una línia de telèfon a la qual els interessats es poden adreçar (610 432).