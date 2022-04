S'inicia la segona fase de les obres del carrer Sant Jordi

Actualitzada 20/04/2022 a les 14:07

El comú d'Encamp inicia aquesta setmana la segona fase dels treballs de remodelació i embelliment del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. Així, es reprenen les obres després de l'aturada hivernal. Segons informa el comú en nota de premsa, els treballs de la segona fase consisteixen en la reposició dels serveis, el canvi d'enllumenat, la construcció de nous espais per als contenidors i la recollida d'escombraries, l'ampliació de les voravies i el nou paviment de tot el carrer. El conseller d'Obres, Joan Marc Pifarré, afegeix que també es preveu la construcció de la caseta de turisme i la col·locació del nou mobiliari urbà.Les obres es desenvoluparan per trams, des de la cruïlla del carrer de les Pistes fins a l'entrada a la plaça Coprínceps, per "minimitzar al màxim l'afectació als veïns i a l'activitat comercial". D'aquesta manera els treballs s'iniciaran per la part alta del carrer. El comú no preveu talls de circulació de vehicles ni per als vianants en cap moment de les obres.