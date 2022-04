Actualitzada 20/04/2022 a les 10:16

El comú d'Ordino ha fet públic l'edicte al BOPA d'aquest dimecres, pel qual es convoca un concurs de mobilitat interna per cobrir una plaça del lloc de treball d’administratiu de l’àrea d’atenció al públic del Centre Esportiu, en qualitat de treballador públic indefinit. Així, les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà de l'ens comuna acompanyada dels documents que es demanen abans de les 16 hores del 27 d’abril de 2022.Així mateix, la corporació comunal ordinenca declara desert el procés selectiu per cobrir cinc places del lloc de treball d’operari de Manteniment i Serveis Públics, de maig a octubre de 2022, en qualitat de treballador públic interí, i es torna a convocar un procés selectiu per la cobertura de quatre places. En aquest cas, les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar la següent documentació al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà abans de les 16:00 hores del dia 4 de maig de 2022.El comú d'Ordino també ha declarat desert el procediment selectiu per la cobertura de les places del lloc de treball d’operari forestal, en qualitat de treballador públic interí i es torna a convocar un nou procés selectiu. Les persones interessades en aquesta plaça tenen també fins a les 16:00 hores del 4 de maig del 2022 per presentar la sol·licitud.D'altra banda, la corporació comunal també ha declarat desert el procediment selectiu per la cobertura d’una de les places del lloc de treball de controlador de l’aparcament de la Canya de la Rabassa, pel mes de juliol, en qualitat de treballador públic interí i es torna a convocar un nou procés selectiu. Les persones interessades en aquesta plaça tenen també fins a les 16:00 hores del 4 de maig del 2022 per presentar la sol·licitud.Així mateix, la junta de govern del comú, ha convocat un concurs públic nacional per la contractació del servei fotogràfic de l'ens comunal després d'aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives. En aquest cas, les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 de maig de 2022 al mateix departament. L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.