Actualitzada 20/04/2022 a les 10:01

Les condicions climatològiques adverses han provocat incidents a diverses línies de mitjana tensió a la parròquia de Canillo aquesta nit i matinada. Els tècnics han treballat durant la matinada en les avaries i a hores d'ara, la major part del servei està restablert. ➡️ — FEDA (@FEDA_Andorra) April 20, 2022

Forces Elèctriques d'Andorra ha informat mitjançant les seves xarxes socials dels incidents a diverses línies de mitjana tensió que han afectat els usuaris de la parròquia de Canillo aquesta nit i matinada. Segons la parapública, la incidència ha estat provocada a causa de les condicions climatològiques.Tanmateix, FEDA assegura que la major part del servei aquest matí ja ha estat restablert després que els tècnics de la companyia hagin estat treballant durant la matinada en les avaries. Tot i això, encara es treballa sobre el terreny per reparar les instal·lacions. La parapública ha demanat disculpes als clients "ens esforcem per minimitzar l'afectació d'una avaria produïda per causes alienes".