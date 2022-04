La capital destinarà 50.000 euros al cicle musical Ritmes

Actualitzada 20/04/2022 a les 12:07

El comú d'Andorra la Vella destinarà gairebé 50.000 euros a la contractació dels concerts del cicle musical Ritmes, Capital musical i Ritmes Menuts, segons es publica avui al BOPA. Els adjudicataris són Andorra Animació, Gatzara Espectacles i 9's Events. El festival d'estiu, que se celebrarà durant tot el mes d'agost, comptarà amb la participació de Crles Cuberes - Karibú, The Big Jamboree, Montparnasse, Arrels de Gràcia, Atrapasomnis, Els Pescadors de l'Escala, Evil Rosebud Blues, Pentina el Gat, Hey Girls, The New Million Dollar Quartet, Cat Rock en Família, Dcovers i Guateque.