Escaldes concursa 10 places de treball

Actualitzada 20/04/2022 a les 11:37

El comú d'Escaldes ha fet públic al BOPA d'avui el concurs selectiu de 10 places de treball, dos d'aquests per a la provisió externa de sis ofertes en règim interí. Concretament, el comú busca dos operaris de manteniment per fer tasques de pintura viària i mobiliari urbà i quatre per a la neteja viària de l'1 de juny al 30 de setembre. D'altra banda, s'ofereix un lloc de treball com a guia museístic i tres places per a la feina d'ecoguardes de l'espai natural de la vall de Madriu-Perafita-Claror de l'1 de juny al 18 de setembre.Les persones interessades poden presentar la documentació al Departament de Recursos Humans del comú d'Escaldes fins al dia 9 de maig a les 15 hores.