Sant Julià trasllada la Fira de Sant Jordi a la plaça de la Germandat

Sant Julià de Lòria celebrarà la Fira de Sant Jordi per primer cop després de molts anys a la plaça de la Germandat per tal de guanyar espai, segons ha informat la cònsol menor, Mireia Codina avui en la roda de premsa de presentació. Codina ha agraït la tornada a la normalitat i ha assenyalat que el canvi d'ubicació "permetrà fer les activitats al Centre cultural en cas de mal temps". Com a novetat enguany la llibreria La Trenca muntarà una parada i assumiran l'organització de la signatura de llibres per part dels autors locals, que tindrà lloc a partir de les 11 del matí.A part de la fira, durant la setmana del 25 d'abril en endavant es preveu la lectura dramatitzada de la companyia And-danda-rà de petits fragments dels autors que hauran signat els llibres de format presencial, i una tertúlia gastroliterària del llibre Mort que us ha mort d'Iñaki Rubio. Com en anteriors edicions s'organitza un concurs de microrelats i un de punts de llibre.