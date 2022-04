Les caramelles resisteixen

La Coral Casamanya d’Ordino va recuperar ahir, després de l’aturada per la covid, la cantada de caramelles, una tradició que lluita per mantenir-se tot i la falta d’interès dels més joves.

Mantenir les tradicions vives. És un dels objectius que perseguia la Coral Cassamanya amb la cantada de caramelles, que es va dur a terme ahir diumenge. Començant a la Plaça Major d’Ordino i, posteriorment, rondant per la vila, la desena d’integrants que la conformaven van complir amb el seu propòsit un any més. “Les caramelles estan en mode de supervivència, nosaltres intentem que any rere any es puguin seguir fent i amb això ens donem per satisfets”, explicava el director de la coral, Josep Puig.



Des del 2001, quan Puig va agafar les regnes de la coral, la tradició s’ha mantingut