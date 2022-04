Ordino celebra la cantada de Caramelles

Actualitzada 17/04/2022 a les 13:43

Ordino ha acollit la tradicional celebració de la cantada de les Caramelles aquest diumenge. L'actuació, a càrrec de la Coral Casamanya i cantaires voluntaris de la parròquia, ha recorregut els carrers i places del poble d'Ordino per cantar les Caramelles, unes cançons d'origen popular per celebrar la Pasqua. Sota la direcció de Josep Puig, qui porta sent el director des del 2001, les cantades han estat totes creades per persones de la parròquia i relacionades amb aquesta. Primer han cantat la sardana de La Grandalla, seguit del Vals sobre Arcalís i un segon vals de Caramelles a més de l'himne d'Andorra.