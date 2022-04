Naturland omple el cartell de 'complet'

Actualitzada 17/04/2022 a les 06:38

Naturland va omplir ahir l’aforament. El parc lauredià va informar al matí a les xarxes socials que ja no podia deixar accedir a més públic, només a aquelles persones que haguessin adquirit ja l’entrada. Des de l'ecoparc van informar que ja s’esperaven l’alta afluència, perquè les entrades d'accés a l'activitat del Tobotronc per als dies més forts de les vacances de Pasqua (de dijous a diumenge) ja s’havien esgotat a principis d'aquesta setmana al portal web. Tanmateix, molts visitants havien comprat amb reserva prèvia la seva Entrada Aventura que permet l'accés a moltes de les activitats del parc i a taquilla en quedaven molt poques.L'aforament total al parc és d'unes 1.200 persones i s'espera que avui es produeixi una situació similar per l’alta demanda d’entrades a través del portal web. De cara a dilluns, darrer dia de les vacances per a la immensa majoria de turistes, el parc ha confirmat que disposa de més entrades lliures.D'altra banda, les activitats d'hivern ja s’han anul·lat per la manca de neu.