Creadors de solidaritat

el partit solidari de youtubers a l’Aldosa de La Massana va estar marcat pel bon ambient però amb la sensació que el pont va rebaixar el nombre de seguidors a les grades.

Ambient festiu i distès el que es va viure ahir a l’Aldosa de la Massana durant el partit de futbol solidari organitzat per diversos creadors de continguts residents al Principat. Potser les grades no van estar plenes del tot, tampoc l’àrbitre va arribar a l’hora (ho va fer després del descans) i potser l’espectacle futbolístic tampoc va ser per a recordar, però l’esdeveniment va estar marcat pel seu caire solidari.



El partit de futbol sala dels 14 youtubers va servir per a realitzar una donació al departament de Benestar Social i Gent Gran del comú de la Massana, que serviran per