El partit solidari de youtubers aconsegueix recaptar 17.000 euros

Actualitzada 16/04/2022 a les 19:33

Unes 150 persones han assistit al partit de futbol sala solidari de youtubers que s'ha celebrat aquesta tarda al Centre Esportiu Àgora Andorra International School, situat a l'Aldosa, a la parròquia de la Massana. La festivitat de Setmana Santa s'ha fet palesa pel que fa a l'assistència del públic, segons ha destacat l'organització. Per la seva banda, la cònsol major de la Massana, Olga Molné ha fet una valoració positiva de l'acte "crec que aquest tipus d'iniciatives s'han de repetir perquè s'ha demostrat que funcionen tot i el pont". Han estat catorze els youtubers que hi han participat, concretament: Salva, Shooter, Plex, Mateoz, Attack, Agustin 51, Rickyedit, Adrians, Sieteex, Wilder, Suja, Logan G, Corbacho i StarK.En total s'havien venut més de 300 entrades, amb les quals s'han aconseguit recaptar un total de 17.000 euros, repartits per a la compra de perruques de cabell natural, concretament 14.000 euros, i 3.000 euros que es destinaran al tractament per tatuar les celles per persones en tractament de càncer amb pocs recursos. L'equip blau que ha estat el guanyador per 9-7 en un final ajustat, farà l'entrega del premi al departament de Benestar Social i Gent Gran del comú de la Massana.