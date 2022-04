Torna la circulació al coll de la Gallina

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:18

La circulació per la carretera del coll de la Gallina de Sant Julià de Lòria es va restablir ahir al matí, després d’estar tancada durant tota la temporada d’hivern. L’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres va finalitzar els treballs de neteja i el pas per la via torna a estar lliure.