La Jorma Urban Trail incorpora una prova de cronoescalada de ciclisme

La Jorma Urban Trail, impulsada pel comú d'Escaldes, obre inscripcions i incorpora en l'edició d'enguany una nova prova de cronoescalada de ciclisme combinada tant en format individual com en parelles, segons informa el comú en nota de premsa. La prova comptarà amb un recorregut de 8 quilòmetres i 600 metres de desnivell i serà puntuable per al Campionat d'Andorra de contrarellotge. La sortida serà al Prat del Roure i l'arribada al Llac d'Engolasters.Per altra banda, es mantenen els recorreguts tradicionals de 5, 10 i 21 quilòmetres i el traçat familiar de 3 quilòmetres que van incorporar en l'edició de l'any passat. La cursa forma part de la primera prova de Multissegur Assegurances Copa d'Andorra de curses de muntanya.Les inscripcions, que es poden formalitzar a la web del comú o a la botiga Jorma Trail de la capital, tenen un preu de 5 euros per a les curses de 3 i 5 quilòmetres, de 10 euros per a la de 10 quilòmetres, i per últim les inscripcions al recorregut de 21 i la prova de crono escalada costen 15 euros.