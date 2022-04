Inscripcions per al dinar solidari de l'UdA

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:18

Les inscripcions per al dinar solidari del Dia UdA solidària estaran obertes fins al 20 d’abril. El dinar se celebrarà el 26 d’abril a les 13.30 hores a la plaça de la Germandat i servirà per recaptar fons per a l’Associació Contra el Càncer. Les aportacions solidàries han de ser de mínim deu euros.