Actualitzada 14/04/2022 a les 14:35

Encamp ha esgotat el gran majoria de places disponibles per a les activitats organitzades durant Setmana Santa pel Llaç d'animació, l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove, amb uns 150 inscrits per torn, segons informa el comú en nota de premsa. En la primera setmana d'activitats, els inscrits al Llaç, uns 60 infants per torn, han participat en activitats aquàtiques i la setmana vinent hi ha prevista una sortida al Palau de Gel.D'altra banda, més de 40 nens i nenes han anat de colònies a l'alberg de Baronia als Cortals d'Encamp, on se'ls ha preparat un escape room i activitats relacionades amb la mitologia. La setmana que ve visitaran l'espai 360 Xtrem.Per últim, una quinzena de joves han descobert la realitat virtual a Zero Latency Andorra. La setmana vinent s'ha programat una sortida de dos dies a l'albert de Baronia per a joves de 12 a 17 anys, encara queden cinc places disponibles.