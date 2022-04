Torna l'Ordino Jardins d'Art

El comú d’Ordino convoca els artistes a participar a la 4a edició d’aquest premi d’art contemporani dedicat als professionals d’Andorra i del món.

Després d’un any d’impàs provocat per la pandèmia, Ordino tornarà a convertir-se en la capital artística del país. No serà, però, fins al primer cap de setmana de setembre, la data escollida per celebrar la 4a edició de l’Ordino Jardins d’Art, l’esdeveniment artístic que aspira a ser un premi d’art contemporani destinat a professionals d’Andorra i d’arreu del món.



La Casa de la Muntanya va acollir ahir la roda de premsa de presentació del certamen, que té com a objectiu promoure artistes i promocionar l’activitat artística de la zona. Enguany, tal com va explicar la coordinadora de l’esdeveniment, Rosa Mujal, l’Ordino