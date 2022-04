El comú va recaptar el 2021 5,7 milions d’euros, mentre que quatre anys abans la xifra no va arribar a un milió

Els ingressos d’Andorra la Vella per l’impost sobre la construcció –el tribut que cal pagar al comú per la realització d’edificacions de nova planta o l’ampliació d’edificacions existents– gairebé van multiplicar-se per sis entre el 2018 i el 2021. Segons una anàlisi feta pel Diari dels comptes comunals dels últims anys, el 2018 el comú va ingressar 977.327,79 euros per l’impost sobre la construcció, mentre que el 2021 va recaptar-ne 5.699.590,36. La xifra de l’any passat va superar la del 2019 (4.781.050,39 euros), la més alta registrada fins aleshores i des que el 2008 el tribut va començar a aplicar-se