Actualitzada 12/04/2022 a les 06:20

La Fira de Sant Jordi recupera després de dos anys el seu emplaçament habitual a la plaça Coprínceps. La jornada començarà a les deu del matí amb l’obertura del mercat de llibres, flors i artesania. D’onze a dos quarts de dues hi han programats tallers per a famílies i un racó de lectura, mentre que a les dotze hi haurà una actuació d’Emma Regada.