La 4a edició d'Ordino Jardins d'Art inclourà un mercat d'art

Actualitzada 12/04/2022 a les 13:09

La 4a edició d'Ordino Jardins d'Art se celebrarà el cap de setmana del 10 i l'11 de setembre després d'un any d'impàs provocat a causa de la pandèmia. L'esdeveniment, que té com a objectiu promoure artistes i promocionar l'activitat turística de la zona, comptarà amb la participació de 20 artistes internacionals i del país i inclourà com a novetat un mercat d'art. "Hi participaran artistes en via de professionalització. Volem impulsar-los i també començar a fomentar l'hàbitat de consum d'art, que aquí no és gaire freqüent", ha remarcat la cònsol menor de la parròquia Eva Choy durant la presentació de l'esdeveniment.L'edició d'enguany, comptarà també amb la presència de l'artista convidat Manuel Luca i la col·laboració del Museu Thyssen, que programarà l'activitat Plein-air, un taller familiar que es durà terme a l'aire lliure. Per altra banda, Guillem Cervera serà un dels membres del jurat que faran entrega d'un premi de 3.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.Tots els artistes que vulguin participar en l'esdeveniment poden apuntar-se a la convocatòria, que estarà oberta fins al 15 de maig. Les bases amb tota la informació del certamen artístic es pot consultar al web.