373 infants participen en les activitats de Pasqua d'Escaldes

Actualitzada 12/04/2022 a les 11:35

El comú d'Escaldes-Engordany ha exhaurit totes les places en les activitats organitzades per Pasqua durant les vacances escolars de Setmana Santa, segons informen en nota de premsa. En total, 373 infants participaran en les activitats programades pel departament d'Esport i el d'Infància. Concretament, el primer torn de les esportives ha tingut 135 inscrits i el segon 118. El comú destaca la participació de vuit infants ucraïnesos.D'altra banda, L'Espai Lleure 1 també ha omplert totes les places amb 120 inscripcions. D'aquests, 60 aniran al primer torn (en el període de l'11 al 14 d'abril) i l'altra meitat es repartiran al segon (del 19 al 22 d'abril).El comú ha concedit set exoneracions per un total de 796 euros per les activitats del departament d'Esports, mentre que en el cas de l'Espai Lleure 1 s'ha ofert a tres infants, amb l'objectiu de garantir l'accés de tots els nens i nenes al lleure.