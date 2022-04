El comú crea un programa amb les activitats més destacades de la primavera

Actualitzada 11/04/2022 a les 13:38

Davant l'èxit del Xocofest el comú d'Andorra la Vella ha creat el programa 'A Andorra la Vella la primavera ens mou!', una llista amb les activitats més destacades que se celebraran a la parròquia durant els tres mesos vinents. L'objectiu és repartir entre la ciutadania aquest fulletó de format butxaca on es podran consultar 15 propostes culturals i festives que tindran lloc des d'avui i fins al mes de juny. "Hem creat aquest programa perquè els ciutadans es reservin les dates. Volem que la gent es mogui i torni a relacionar-se després del llarg període de pandèmia" ha explicat la cònsol major de la parròquia Conxita Marsol mentre puntualitzava que es repartirà per bustiatge i també es farà públic a través de les xarxes socials.El programa, que s'ha creat amb un disseny de color rosa inspirat en els cirerers florits d'Andorra la Vella, inclou diverses propostes com La Fira de Sant Jordi (23 d'abril), l'arribada del Tour Auto (30 d'abril), el Mercat de la Vall -que s'amplia enguany amb el Mercat de la Vall dels infants- (7 de maig) o l'obra de teatre protagonitzada per Emma Vilarasau L'Oreneta (12 de maig), les entrades de la qual es posaran demà a la venda. A finals de maig, també se celebrarà la Setmana de la Diversitat Cultural (16 al 21 de maig) i el Festival Ull-Nu (25 al 29 de maig). De cara al juny, destaquen el Béjart Ballet Lausanne (2 de juny), el Mercat de la Vall (4 de juny), el Concèntric (9 de juny), el Jambo Street Music (16 al 18 de juny), la Revetlla de Sant Joan (23 de juny) i la Festa del Poble (24 de juny), on tornaran Los Manolos com a convidats habituals. Tota la programació es pot consultar a través del web del comú.A part d'aquestes propostes, Marsol ha assenyalat que hi ha més de 400 places en campus esportius que el comú ha posat a disposició per infants i joves durant aquestes vacances escolars.