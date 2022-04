Actualitzada 11/04/2022 a les 14:06

Canillo ha posat en funcionament aquest cap de setmana el nou aparcament de zona blava de Bordes d'Envalira, segons informa el comú en nota de premsa. El terreny on s'ha ubicat la zona d'estacionament, que ha estat llogat a un particular, ocupa una superfície de 400 metres i donarà plaça a 13 turismes. L'aparcament de zona blava està regulat per parquímetre.