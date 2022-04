S'obre convocatòria dels concursos de Sant Jordi

Actualitzada 10/04/2022 a les 06:30

La biblioteca comunal ha obert la convocatòria per participar en els concursos de Sant Jordi. Hi haurà dos certàmens: un de microrelats i un altre de punts de llibre. El primer serà de tema lliure, mentre que el segon haurà de versar sobre la vida dels insectes. El termini per presentar les obres acaba el 30 d’abril a la una de la tarda.