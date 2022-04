Tres mil racions de xocolata

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:21

El Xocofest ha arribat per quedar-se. O almenys és el que es podia deduir ahir davant la gran quantitat de gent que ja s’havia acumulat a la plaça de The Cloud pocs minuts després del tret de sortida de l’esdeveniment. I és que tant grans com petits esperaven impacients per a rebre un got de xocolata desfeta en una gran filera que arribava des de la porta del recinte fins a l’altre extrem de la plaça. “Hem hagut d’obrir una hora abans perquè ja hi havia cua per entrar”, va assegurar ahir a la tarda la cònsol major d’Andorra la Vella durant la inauguració la primera fira dedicada a la xocolata que s’organitza al país. “Hem preparat 3.000 racions de xocolata desfeta i demà se’n repartiran 3.000 més”, va informar Marsol referint-se a l’atracció principal que va ser, sens dubte, la xocolatada popular.Una vegada a dins, on tothom ja duia feliçment el got a la mà, els assistents gaudien del bon ambient acompanyats de les animades cançons del grup Ladis B. Mentrestant, d’altres visitaven encuriosits els productes que s’exposaven a l’interior de les parades del Mercat del Cacau. “La veritat és que estem molt contents. El comú ens ho ha posat molt fàcil i realment aquesta primera jornada està sent un èxit”, va assegurar un dels dependents de la parada de Sauleda Pastisseria. “Nosaltres portem des del mes de novembre a Andorra. Tenim pastisseria i restaurant en un primer pis de l’avinguda Meritxell però volem ser més visibles com a pastissers. Volem que la gent ens conegui”, va afegir el dependent del local, a més de detallar que enguany els seus pastissers han preparat més de 40 mones diferents. “Ens sembla perfecte. És una festivitat que reuneix tothom”, va celebrar per altra banda Amal Mohamed el-Bachiri, de la parada de Pyrénées. “Tothom agafa un got de xocolata, compra, es passeja, fa fotos... ens pregunten d’on venim i qui som”, va explicar El-Bachiri. “Esperem que es pugui repetir tots els anys”, va avançar. En relació amb aquest tema, Marsol va assegurar que tot i la futura construcció de l’edifici d’Andorra Telecom –que s’ha d’emplaçar precisament a la plaça de The Cloud–, la voluntat del comú és continuar lluitant per mantenir l’esdeveniment a la mateixa ubicació o als voltants com, per exemple, el carrer Prat Primer. “Estem molt contents. Hem vist que és una bona iniciativa i això ens anima molt a preparar una edició més potent de cara a l’any que ve”, va avançar Marsol.