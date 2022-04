Actualitzada 08/04/2022 a les 12:41

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa i la directora artística de la Fundació Foto Colectania, Irene Mendoza, han inaugurat l'exposició "Basat en històries reals" que es pot visitar al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany des del 7 d'abril fins a l'11 de juny, segons informa l'ens comunal en un comunicat.Així, la mostra és un recorregut a través de més de 50 artistes contemporanis d'Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania que permet conèixer les històries que hi ha darrere de les fotografies i que remeten a les intencions i experiències dels seus autors i autores. En aquest sentit, segons relata el comú, "la complicitat dels fotògrafs amb la Fundació ha permès reunir testimonis directes dels autors sobre les seves obres, donant claus de sentit i contextos que solen passar desapercebuts".D'altra banda, al voltant de la mostra el comú ha organitzat diverses activitats. Per exemple, el dissabte 30 d'abril de les 16.30 a les 19 hores s'ha programat "Distorsions fotogràfiques" un taller per conèixer la fotografia en família a càrrec de Montserrat Altimiras. I també hi haurà una visita nocturna el dimarts 17 de maig a les 20h.