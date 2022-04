Actualitzada 08/04/2022 a les 11:08

S'ADJUDICA EL NOU PARC DE SANTA COLOMA, QUE OBRIRÀ AQUET ESTIU





L’espai obrirà a l’estiu i s’hi podrà accedir tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del passeig del riu. El parc quedarà integrat a la zona del tartan del passeig al llarg d’uns 50 metres lineals, ben a prop dels camps de futbol de la Borda Mateu. D’aquesta manera es facilitarà que els corredors i vianants tinguin un parc totalment obert i integrat al passeig habilitat com a zona de repòs.



El parc oferirà una zona àmplia d'espai verds, una àrea arbrada i espais de joc per a infants i joves. Aquesta darrera inclourà un espai per practicar parkour i una tirolina, com a resposta a una demanda del consell d'infants. El consell de comú va aprovar per unanimitat l'adjudicació de les obres del Santa Coloma Parc a Pidasa per un import de 987.445 euros. L'equipament públic es construirà a l'avinguda Santa Coloma, a l'altura del número 93, al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma, i tindrà una superfície superior als 2.500 metres quadrats. El projecte ha pujat uns 240.000 euros respecte de la previsió inicial. Marsol ho ha atribuït a l'encariment del preu dels materials.

El comú d'Andorra la Vella construirà un edifici de pisos de lloguer a preu assequible en un terreny de propietat comunal situat al carrer Mestre Xavier Plana. La cònsol major, Conxita Marsol, va detallar ahir a la tarda en la roda de premsa posterior al consell de comú que l'immoble disposarà d'una quarantena de pisos per a famílies "que no tenen prou ingressos per pagar els preus que es demanen per llogar un pis en alguns punts de la parròquia". A la part baixa de l'edifici s'hi farà un aparcament. L'objectiu del comú és que doni servei tant als inquilins de l'immoble com als veïns del barri.

El comú d’Andorra la Vella construirà un edifici de pisos de lloguer a preu assequible en un terreny de propietat comunal situat al carrer Mestre Xavier Plana. La cònsol major, Conxita Marsol, va detallar ahir a la tarda en la roda de premsa posterior al consell de comú que l’immoble disposarà d’una quarantena de pisos per a famílies “que no tenen prou ingressos per pagar els preus que es demanen per llogar un pis en alguns punts de la parròquia”. A la part baixa de l’edifici s’hi farà un aparcament. L’objectiu del comú és que doni servei tant als inquilins de l’immoble com als veïns del barri.El concurs del projecte es publicarà a l’estiu i, si es compleix la previsió de l’equip comunal, la concessió s’adjudicarà a l’octubre. Marsol va puntualitzar que l’encarregat de construir l’edifici i gestionar el lloguer dels pisos no serà el comú, sinó una empresa privada. “La col·laboració publicoprivada en aquest tipus de projectes és un model que funciona”, va afirmar la cònsol major, que va afegir que la corporació es reservarà el dret de comprar l’immoble després d’un període mínim d’explotació “d’uns vint o trenta anys”.Pel que fa a l’import del lloguer que pagarà l’inquilí que vagi a viure a l’edifici, Marsol va apuntar que se situarà “en prop del 25%” dels diners que guanyi cada mes. És a dir, que el preu s’apujarà quan els seus ingressos creixin i s’abaixarà quan es redueixin.El programa electoral amb què Marsol va guanyar les eleccions comunals del desembre del 2019 proposava construir un aparcament vertical a la zona de Ciutat de Valls. Marsol va recordar ahir aquesta promesa per assenyalar que el projecte de pisos a preu regulat no tan sols ajudarà a solucionar el problema de la manca d’aparcament, sinó també el que, segons la darrera enquesta trimestral de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), preocupa més els ciutadans: l’accés a l’habitatge.Marsol va remarcar que el comú comparteix el neguit per l’increment del lloguer. “Hem de col·laborar amb els recursos al nostre abast per facilitar l’accés a un pis assequible”, va afirmar. La cònsol major va recordar que el projecte Jovial, adreçat als joves que volen emancipar-se, disposa de 80 pisos a preu regulat i que el comú gestiona una quinzena de pisos socials per a la gent gran al casal Calones. A més, va asse­nyalar que el comú va cedir gratuïtament un terreny de 3.000 metres quadrats al Govern per fer-hi habitatge de lloguer assequible. Amb l’edifici de Mestre Xavier Plana, va concloure Marsol, “Andorra la Vella serà una de les parròquies que tindran més pisos a preu regulat del país”.