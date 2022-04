Repartides 3.000 racions de xocolata desfeta en la primera jornada del Xocofest

Actualitzada 08/04/2022 a les 20:29

La primera fira de la xocolata a Andorra ha donat el tret de sortida amb un gran èxit d’assistència. "Hem hagut d’obrir una hora abans perquè ja hi havia cua per entrar", ha assegurat aquesta tarda la cònsol major d’Andorra la Vella durant la seva inauguració. "Hem preparat 3.000 racions de xocolata desfeta i demà se’n repartiran 3.000 més", ha informat Marsol referint-se a la Xocolatada popular.L’esdeveniment, que compta amb la presència de set parades de diversos locals i pastisseries del país, ha aplegat durant aquesta primera jornada centenars de persones que han gaudit de la xocolatada i el bon ambient acompanyats de la música del grup Ladis B. "Estem molt contents. Hem vist que és una bona iniciativa i això ens anima molt a preparar una edició més potent de cara a l’any que ve", ha avançat Marsol. En aquest sentit, la cònsol ha assegurat que tot i la futura construcció de l’edifici d’Andorra Telecom -que s’ha d’emplaçar a la plaça-, la voluntat del comú és continuar lluitant per mantenir l’esdeveniment a la mateixa ubicació o als seus voltants com, per exemple, el carrer Prat Primer.