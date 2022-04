El Palau de Gel acull les obres de l'ArtCamp

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:40

Aquest mes ha començat l’exposició itinerant de l’ArtCamp Andorra Colors per al planeta al Palau de Gel, a Canillo. Els visitants podran contemplar a l’equipament les obres de la col·lecció de la comissió nacional andorrana per a la Unesco de l’edició 2016. Al llarg d’aquest any s’exposarà a totes les parròquies.