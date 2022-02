Inici de les obres de millora de la canalització a la Mosquera

El trànsit rodat estarà tallat en diferents trams fins al 8 de març

El comú d’Encamp iniciarà demà els treballs per a la reforma de les canalitzacions de l’aigua potable i de la xarxa elèctrica del carrer de la Mosquera, unes obres que implicaran una millor eficiència de la xarxa d'aigua, evitant filtracions i fugues derivades d'una xarxa força antiga. Les obres formen part del pla de millora i embelliment de l’entorn urbà endegat pel comú i la previsió és que es desenvolupin des del 8 de febrer fins al 5 de març, aproximadament i sempre en funció de les condicions meteorològiques.



Els treballs es dividiran en quatre fases per disminuir al màxim possible