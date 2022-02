Actualitzada 07/02/2022 a les 06:57

El Comú d’Escaldes-Engordany va celebrar ahir, després d’un any d’absència, la tradicional jornada dels Encants de Sant Antoni, on es va sortejar un lot de productes artesans derivats del porc. L’esdeveniment es va poder seguir per streaming i tots els beneficis de la iniciativa es van destinar a Càritas.