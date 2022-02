Circuit per descobrir els ocells a Engolasters

Actualitzada 07/02/2022 a les 11:09

El comú d'Escaldes, Jordi Tena i Xavier Balmes han creat un circuit divulgatiu per descobrir els ocells que habiliten a la zona, segons informa el comú en un comunicat. La iniciativa consisteix a instal·lar diferents fotografies amb un quadre explicatiu que es poden trobar a Englogasters per aprendre a identificar les espècies de la zona. L'objectiu del circuit és que la gent s'apropi a l'entorn natural que té a deu minuts del centre i que "aixequi la vista del mòbil", destaca Tena. També s'ha implantat menjadores per completar la dieta dels ocells.