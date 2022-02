Actualitzada 06/02/2022 a les 06:45

El comú d’Encamp va convidar ahir a través de les xarxes socials a assistir a la plaça de l’església del Pas de la Casa, que acollirà avui el concert de Green Note a càrrec de Marta Verdes (a la veu) i Edu Cabrera (a la guitarra). L’actuació, que s’emmarca dins el cicle La cultura no s’atura, tindrà lloc a l’hora del vermut, concretament a les 12.30 h del migdia, i no tindrà cap cost.