Actualitzada 05/02/2022 a les 06:42

Els veïns del Pas de la Casa estan molestos amb el comú per la brutícia que s’acumula als carrers, segons han fet saber al Diari. Els residents de la vila fronterera es queixen, entre altres coses, que hi hagi moltes zones del poble amb gots, ampolles, llaunes o burilles de les festes de la nit, que ahir al matí encara no s’havien recollit, tal com mostra un vídeo.