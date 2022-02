Queixes per les deixalles als carrers del Pas

Zones comunals del Pas on no s'ha retirat el gel

Actualitzada 04/02/2022 a les 10:34

Els veïns del Pas de la Casa estan molestos amb el comú per la brutícia que s'acumula als carrers, segons han fet saber al Diari. Els residents de la vila fronterera es queixen que hi hagi moltes zones del poble amb gots, ampolles, llaunes o burilles de les festes de la nit que encara no s'han recollit aquest matí com mostra un vídeo.Una veïna de poble ha manifestat que el comú "sap perfectament" la tasca de neteja que li correspon i reclama que potser haurien de ficar "algú del Pas al comú perquè sàpiga el que ha de fer perquè el Pas està que fa pena". Les imatges recollides pels veïns mostren les deixalles al carrer i també zones plenes de gel que no s'ha retirat davant serveis comunals i contenidors plens sense buidar en imatges captades dilluns passat.