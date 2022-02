Indignació per la brutícia a la minideixalleria del Fener

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:54

La brutícia que s’acumula al paviment de la vorera que hi ha just al davant de la minideixalleria comunal del Fener, situada a la vora de l’aparcament horitzontal amb el mateix nom, ha generat indignació entre els veïns de la zona, segons ha pogut saber el Diari.Tal com es pot observar en la fotografia que acompanya aquest article, feta ahir, la superfície de la vorera és plena de líquids que s’escolen avinguda del Fener avall. Els líquids, que segons el testimoni d’alguns veïns emeten una pudor desagradable a les hores de més calor i tenen una textura enganxifosa, podrien provenir de la filera de contenidors d’escombraries –n’hi ha sis, dos per als envasos, dos per al paper i cartró i dos per als residus de vidre– que hi ha a la vora.Els veïns, d’altra banda, alerten que, si el servei de neteja del comú no hi posa remei aviat, la pudor podria intensificar-se quan comencin a pujar les temperatures. Per aquesta raó, demanen que es netegi al més aviat possible.